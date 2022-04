Censo 2022: gabaritos preliminares de prova são divulgados

Os candidatos às vagas temporárias no processo seletivo do Censo 2022 já podem conferir os gabaritos preliminares das provas, aplicadas no último domingo, 10, em todo o país. As respostas foram divulgadas pela Fundação Getulio Vagas (FGV), organizadora do concurso público, e podem ser conferidas na página oficial do certame. Mais de 600 mil candidatos fizeram as provas. O concurso oferece 206 mil vagas nos cargos de recenseador, agente censitário municipal e agente censitário supervisor.

Aqueles que discordarem do gabarito poderão recorrer das respostas de amanhã (12) até quarta, 13. Para tal, o candidato deverá usar formulários próprios, disponíveis no site do concurso.

A banca vai avaliar os questionamentos e poderá decidir manter a resposta, alterá-la ou anular a questão. O gabarito definitivo e o resultado da prova objetiva será divulgado em 13 de maio. Já o resultado final do concurso está previsto para 20 de maio.

Os convocados vão trabalhar no Censo, maior pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que deverá percorrer 70 milhões de domicílios nos 5.570 municípios brasileiros, com o objetivo de ter referência sobre as condições de vida da população do país.

A pesquisa revelará características dos domicílios, identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade e autismo.

Fonte: Agência Brasil