Centro de Hemodinâmica do Huse qualifica linha de cuidado ao infarto em Sergipe

As doenças cardiovasculares seguem como a principal causa de morte no Brasil e no mundo, com destaque para a síndrome coronariana aguda (SCA), que inclui o infarto agudo do miocárdio (IAM). Em Sergipe, o aumento no número de internações por infarto reforça a necessidade de uma resposta cada vez mais rápida e estruturada na rede pública de saúde.

Dados do Ministério da Saúde, por meio do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), mostram a evolução dos casos nos últimos anos: foram 1.178 internações em 2020, 1.310 em 2021, 1.474 em 2022, 1.540 em 2023 e 1.675 em 2024. Em 2025, levantamento preliminar aponta 1.581 casos registrados no estado.

Diante desse cenário, o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) vem se consolidando como referência no atendimento cardiovascular, especialmente com a atuação do Centro de Hemodinâmica Dr. José Augusto Soares Barreto. Inaugurado há 11 meses, o serviço já ultrapassou a marca de 2.700 procedimentos realizados, entre cateterismos e angioplastias, representando um avanço significativo para pacientes com doenças coronarianas agudas e crônicas que aguardavam investigação diagnóstica no estado.

“Os resultados já obtidos consolidam o Centro de Hemodinâmica do Huse como um importante serviço para a saúde da população sergipana. Prova disso é que o Centro já zerou a fila de pacientes com doença coronariana aguda e crônica que necessitavam de investigação diagnóstica”, destacou o cardiologista intervencionista e coordenador da Hemodinâmica, Thiago Lopes.

Atualmente, o Centro atende, em média, entre seis e oito pacientes por dia com infarto. Com a ampliação dos serviços de diagnóstico e prevenção por meio do programa “Pulsa Sergipe”, a plataforma Join passou a permitir o acompanhamento dos pacientes em tempo real. A integração entre diagnóstico precoce, regulação e transporte tem garantido mais agilidade no atendimento e no início do tratamento.

A experiência dos pacientes evidencia os resultados do serviço. O motorista Guilherme Martins, do município de Frei Paulo, contou que sentiu uma forte dor no peito durante uma viagem e foi rapidamente encaminhado ao Huse após suspeita de infarto.

“Vim em uma ambulância do Samu e pensei em procurar um hospital particular, mas fui orientado sobre a Hemodinâmica e informado de que estaria em boas mãos. Quando cheguei, já havia uma equipe me aguardando. Em cerca de 20 minutos, fui atendido. Foi tudo muito rápido. Hoje estou recuperado e só tenho gratidão”, afirmou.

O morador de Lagarto, José Menezes da Silva, também destacou a rapidez do atendimento. Após passar 19 dias internado em outra unidade sem realizar o procedimento necessário, ele foi encaminhado ao Huse.

“Não imaginei que fosse tão rápido. Em menos de 15 dias já fui atendido. Cheguei pela manhã e, em poucas horas, já havia realizado o cateterismo. O serviço aqui é nota 10”, relatou.

O Centro de Hemodinâmica do Huse é gerenciado pela Fundação Bahiana de Cardiologia (FBC), instituição reconhecida pelo amplo conhecimento técnico e pela experiência em gestão na área cardiológica.

Avanços no protocolo

Além da ampliação da estrutura, o Huse também avançou na organização da linha de cuidado com a implantação do “Time de Dor Torácica”, iniciativa que aperfeiçoou o protocolo estadual de atendimento ao infarto.

“O grande diferencial está na mudança de abordagem. Pacientes com infarto sem supradesnivelamento do segmento ST passaram a receber o mesmo nível de prioridade dos casos com obstrução total da coronária. Isso reduz o tempo de resposta e garante tratamento no momento certo”, explicou o coordenador da linha de cuidado cardiovascular do Huse, José Edvaldo Santos.

Segundo ele, o novo protocolo também prioriza pacientes com eletrocardiogramas de alto risco para intervenção em até 24 horas.“Antes, esse paciente seria encaminhado para um cateterismo considerado eletivo. Na prática, isso significa antecipar o tratamento de quadros que poderiam evoluir para situações mais graves, reduzindo complicações como insuficiência cardíaca, arritmias e óbitos”, salientou o coordenador.

Atendimento integrado

Com essa estrutura integrada, Sergipe passa a oferecer uma linha de cuidado contínua, desde o primeiro atendimento até a intervenção especializada, ampliando as chances de recuperação e reduzindo sequelas. “Estamos falando de um estado inteiro conectado, onde o paciente tem acesso ao diagnóstico, transporte e tratamento padrão-ouro de forma célere. Quanto mais cedo tratamos, maiores são as chances de salvar vidas”, concluiu José Edvaldo.

Fonte: G1 Sergipe