Centro de Ortopedia do Ipesaúde celebra um ano com ampliação de cerca de 25% nas consultas ortopédicas

O Ipesaúde completa, nesta quarta-feira, 25, o primeiro ano do Centro Integrado de Ortopedia e Reabilitação Maria Virgínia Leite Franco, em Aracaju, com resultados expressivos na ampliação do atendimento ortopédico aos beneficiários. Em 12 meses, a unidade ultrapassou a marca de 25 mil consultas em Ortopedia, registrando um crescimento de aproximadamente 25% em relação ao período anterior à mudança.

O espaço já existia como Centro de Reabilitação Maria Virgínia Leite Franco, mas passou por uma reestruturação, ganhando uma área exclusiva para consultas ortopédicas. Antes, esses atendimentos eram realizados no Centro de Especialidades do Ipesaúde. Com a mudança, o local foi ampliado e passou a se chamar Centro Integrado de Ortopedia e Reabilitação, reunindo, em um único ambiente, assistência médica e reabilitação.

A estrutura foi planejada para concentrar serviços de Ortopedia, Traumatologia e Fisioterapia, garantindo mais agilidade, integração do cuidado e qualidade no atendimento. Atualmente, o Centro conta com mais de 20 médicos ortopedistas, cobrindo várias subespecialidades e ampliando o acesso dos usuários do instituto a consultas especializadas dentro da rede própria. Entre as áreas com maior demanda estão Coluna e Joelho.

A proximidade entre as equipes médicas e de reabilitação também contribui para diagnósticos mais precisos e tratamentos mais eficazes, fortalecendo ainda mais a assistência integrada prestada pelo Ipesaúde.

Sugestão de entrevistados

* Denis Cabral, ortopedista e médico RT de Ortopedia

* Beneficiários

Sugestão de dias para gravação de reportagem

* Segundas: a partir das 16h

* Terças: a partir das 10h30

* Quintas: a partir das 16h