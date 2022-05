Centro de Reabilitação da UFS em Simão Dias inicia suas atividades

Nesta sexta-feira, 13, às 19h, acontecerá a inauguração do Centro de Reabilitação e Qualidade de Vida, uma extensão do campus Lagarto, formado por estruturas como salas multiuso, consultórios, laboratórios e piscina adaptada. Este ato é um marco de início do uso do espaço, uma parceria estabelecida através da assinatura do termo de cooperação técnica entre a UFS, Prefeitura e Secretaria de Saúde do município de Simão Dias para o funcionamento do Centro de Especialidades do Município.

Sob a gestão da Secretaria de Saúde do município, o Centro de Especialidades continuará prestando serviço nas áreas de clínica geral, cardiologia, ortopedia, ginecologia, psiquiatria, pediatria, fisioterapia, fonoaudiologia, hidroterapia, nutrição, psicologia, psicopedagogia, terapia ocupacional e o Programa Melhor em Casa.

Esta cerimônia contará com a presença do Governador do Estado, Reitor da UFS, Prefeito de Simão Dias, Diretor e Vice do Campus Lagarto, além do Secretário de Saúde Municipal e o Superintendente do Hospital Universitário de Lagarto.

Esse será um espaço de práticas para atividades de integração ensino- serviço, estágios, pesquisa e extensão voltado para todos os cursos do campus. Com início das atividades acadêmicas do ano 2022, a partir de setembro, serão divulgadas as informações sobre horários, especialidades e formas de acesso pela coordenação pedagógica.

Fonte: UFS