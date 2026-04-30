Centro Sul Shopping é inaugurado com grande de sucesso em Lagarto

Lagarto viveu um momento histórico na manhã desta quinta-feira, 30, com a inauguração do Centro Sul Shopping. Um empreendimento que tem gerado emprego e renda para o município de Lagarto e toda a região centro-sul de Sergipe.

No momento da inauguração, o idealizador e proprietário deste grande empreendimento, Zezé Rocha, fez questão de expressar a sua gratidão a todos aqueles que acreditaram neste sonho.

A inauguração contou com a presença do Governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, que na oportunidade inaugurou a unidade do Banese +Negócios, em Lagarto.

“Estamos fortalecendo cada vez mais a parceria do governo com a cidade de Lagarto, por meio deste empreendimento e de outras parcerias que fortaleçam a economia local” ressaltou com grande alegria o Fábio Mitidieri.

O prefeito de Lagarto Sérgio Reis também esteve presente e celebrou a inauguração do empreendimento.

“Este empreendimento se torna um polo de turismo, um polo de negócios, de desenvolvimento e entretenimento para toda a região” enfatizou o Prefeito Sérgio.

Além das autoridades politicas, o evento contou com a participação de população lagartense que foi ver de perto a realização deste grande sonho, esperado por todos da região centro sul.