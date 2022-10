Céu aberto e temperaturas elevadas predominam esta semana em SE

O mês de outubro começou com céu aberto, temperaturas elevadas e tempo firme em todo o estado. A previsão é que esse clima permaneça pelos próximos dias nos municípios dos oito territórios sergipanos. Há ainda previsão de chuvas leves, isoladas e pontuais.

Nesta terça-feira, 4, a madrugada será de tempo nublado e a manhã terá tempo parcialmente nublado em todo o Estado. À tarde, aguarda-se céu aberto, com poucas nuvens em todas os territórios. Já durante à noite, a probabilidade é de tempo nublado ou parcialmente nublado nos oito territórios sergipanos. No litoral, os termômetros registram de 21,3°C à 28,7°C, já no interior eles marcam entre 19°C e 29,8°C.

Para a quarta-feira, 5,espera-se tempo nublado durante a madrugada, enquanto pela manhã e tarde a possibilidade é de céu aberto com poucas nuvens. A noite tende a ter tempo nublado em todo o território Sergipano. No litoral, as temperaturas mínimas ficam em torno de 21,4°C e as máximas em 29,4°C, já no interior elas ficam entre 21°C e 31°C, respectivamente.

A quinta-feira, 6, espera-se, durante a madrugada, precipitações de chuvas leves e isoladas nos territórios do Baixo São Francisco e Centro-Sul Sergipano e tempo nublado nos demais. Da manhã até à noite, a possibilidade é de tempo nublado em todo o Estado. As temperaturas mínimas ficam em torno de 22,5°C no litoral e 21,7°C no interior e as máximas entre 29°C e 29,7°C.

Fonte: Sedurbs