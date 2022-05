Tempo parcialmente nublado predomina no fim de semana

Este sábado, 7, será de tempo parcialmente nublado a nublado em todo o Estado. A manhã, tarde e noite será de tempo nublado no Território do Baixo São Francisco e parcialmente nublado nos outros sete. Os termômetros registram mínimas de 21,1°C no litoral e 18,8°C no interior e máximas de 29,9°C e 30,1°C, respectivamente.

Espera-se para a madrugada e manhã do domingo, 8, em que se comemora o Dia das Mães tempo nublado em todo o Estado. No período da tarde, a probabilidade de chuvas leves e isoladas no Território Centro Sul Sergipano e tempo nublado nos outros. A noite tende a ter precipitações de chuvas leves e isoladas no Território do Baixo São Francisco Sergipano e tempo nublado ou parcialmente nublado nos territórios restantes. No litoral as temperaturas variam de 23,3°C a 30,3°C, enquanto no interior elas oscilam entre 20,2°C e 29,6°C.

Fonte: CMT/Serhma