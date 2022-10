Fim de semana terá céu aberto, tempo nublado e chuvas leves

De acordo com a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT) da Serhma, o tempo em Sergipe durante o fim de semana será instável da sexta-feira, 14, ao domingo 16, com ocorrência de chuvas leves, períodos de céu aberto com poucas nuvens, variando de nublado a parcialmente nublado, temperaturas mínimas mais elevadas e máximas abaixo dos 30,0ºC.

A manhã da sexta-feira será de tempo nublado em todo o Estado, enquanto no período da tarde a probabilidade é de céu aberto com poucas nuvens, sendo que à noite o tempo fica nublado nos oito territórios. No litoral, as temperaturas mínimas ficam em torno 23,7°C e as máximas de 28,6°C, já no interior, elas vão de 19,9°C à 29,3ºC.

A madrugada do sábado, 15, terá precipitações leves e isoladas em todo o Estado, enquanto pela manhã elas ocorrem da mesma forma no Território do Alto Sertão Sergipano, ficando o tempo nublado nos outros sete. À tarde o tempo fica parcialmente nublado e à noite nublado ao longo de todo o território Sergipano. Os termômetros no litoral registram de 22,9°C à 28,5°C, enquanto no interior eles marcam entre 19,8°C e 29,3°C.

A madrugada e a manhã do domingo 16, terão tempo nublado em todo o Estado. No período vespertino, a possibilidade é de tempo parcialmente nublado e à noite ele volta a ficar nublado nos oito territórios, podendo ocorrer precipitações isoladas a qualquer hora e sem valores consideráveis. As temperaturas mínimas serão de 24°C no litoral e 20,6°C no interior, já as máximas variam entre 28,6°C e 29,2°C respectivamente.

Fonte: Sedurbs