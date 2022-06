Chegou em Lagarto o aplicativo que vai facilitar a vida do servidor municipal

A TopConta chegou em Lagarto! Chegou para facilitar a vida financeira dos Servidores Públicos Municipais efetivos e contratados. Com ela o servidor não precisa esperar o final de mês para receber o salário, pois no aplicativo é disponibilizado parte do salário para realizar compras.

A TopConta é uma Carteira Digital grátis, sem taxas, anuidade ou qualquer tipo de cobrança extra. Aqui, você servidor público tem 40% do salário disponível para realizar compras nos melhores estabelecimentos da cidade, incluindo supermercados, postos de gasolina, farmácias, lojas de calçados, confecções e muito mais!

Com o App, você tem o controle financeiro das suas compras, acompanhando o saldo disponível. Ao realizar suas compras nas lojas parceiras da sua cidade você ainda contribui para o fortalecimento do comércio local, gerando empregos e renda para sua região. E o melhor, você ainda tem até 45 dias para pagar.

O Servidor Público Municipal ao instalar o aplicativo em seu celular já confira o seu saldo na hora e já pode realizar suas compras. São tantos benefícios que não dá para ficar de fora. Baixe já o App (Disponível para Android e iOS), faça o seu cadastro e usufrua de todos os benefícios que só a TopConta te oferece. Novos tempos, novos olhares e mais praticidade para você. Vem ser Top!