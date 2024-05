Novo alerta de chuvas é emitido em Sergipe

Um novo alerta de chuvas moderadas a intensas para Sergipe, com descargas elétricas, foi emitido nesta sexta-feira (10) pela Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas (Semac) e vale até o fim da manhã do sábado (11). O acumulado de chuvas deve ultrapassar os 50 milímetros por dia e são esperados ventos de mais de 50 quilômetros por hora. As regiões do Litoral e Agreste devem ser as mais atingidas.