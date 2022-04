Chuvas leves vão predominar nos próximos dias em SE

O tempo nublado e as precipitações leves, rápidas e isoladas que têm ocorrido nos oito territórios sergipanos nas duas últimas semanas continuarão predominando pelos próximos dias em razão do escoamento leste vindo do Atlântico Sul, da circulação da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) e dos ventos alísios que adentram pelo Norte e Nordeste.

Para esta quarta-feira, 27, espera-se durante a madrugada chuvas leves e isoladas nos oito territórios. Durante a manhã, o tempo fica nublado com possibilidade de precipitações leves e irregulares. À tarde, aguarda céu aberto com poucas nuvens em todo o Estado e à noite, probabilidade de chuvas leves no litoral e tempo nublado no interior. As temperaturas mínimas ficam em torno de 24,1°C no litoral e 21,4°C no interior, já as máximas ficam em torno de 30,5°C e 30,3°C, respectivamente.

A madrugada da última quinta-feira, 28, será de chuvas leves em todo o estado, sendo que no período da manhã elas ocorrem de forma leves nos territórios do Agreste Central, Alto Sertão e Baixo São Francisco e tempo nublado nos demais. À tarde, a probabilidade é de chuvas leves no Alto Sertão Sergipano e tempo nublado ou parcialmente nublado nos outros sete. O período da noite tende a ter tempo nublado em todo o estado. No litoral, as temperaturas mínimas ficam em torno de 23,6°C e as máximas de 30,6°C, sendo que, no interior, elas variam de 21,3°C à 30,8°C.