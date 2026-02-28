Ciclista morre após acidente com carreta na SE-270, em Lagarto

Um acidente envolvendo uma bicicleta e uma carreta resultou na morte de um homem conhecido como Zé de Jó, na manhã desta sexta-feira (27). A ocorrência foi registrada na rodovia SE-270, na Avenida Contorno, nas proximidades do restaurante Rei da Estrada, em Lagarto.

Conforme as informações, o ciclista acessava a pista no momento em que o veículo de carga trafegava pelo trecho, ocorrendo o impacto.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Hospital Universitário de Lagarto, mas ele não resistiu aos ferimentos.