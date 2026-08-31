Ciclista morre após batida com carro em Nossa Senhora das Dores

Um ciclista de 37 anos morreu na tarde deste sábado (29) após um acidente de trânsito na Travessa Saco do Caçula, no município de Nossa Senhora das Dores . Ele conduzia uma bicicleta motorizada quando foi atingido por um carro.
Ao chegar ao local, a equipe Polícia Militar encontrou a vítima no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao ponto do acidente e constatou o óbito.
O condutor do automóvel permaneceu no local até a chegada da viatura. Em relato à polícia, ele declarou que trafegava a caminho de casa no momento em que o ciclista atravessou a via na frente do veículo. Câmeras de segurança que registraram o momento do acidente devem auxiliar na apuração dos fatos.
O motorista foi conduzido à Delegacia Plantonista de Nossa Senhora da Glória. Na unidade policial, ele se recusou a realizar o teste do etilômetro.
Fonte: G1 Sergipe