Ciclone pode causar fortes chuvas e ventos acima de 50 km/h em Sergipe

Um Ciclone Extratropical pode acabar causando fortes chuvas e ventos acima de 50km/h no estado de Sergipe, foi o que indicou o meteorologista Overland Amaral na manhã desta sexta-feira, 12, durante o Jornal da Fan, da rádio Fan FM.

“De certa forma, o ciclone extratropical que surge, geralmente, nessa época do ano, na Região Sudeste do Brasil. Eles geram frentes muito intensas, que devem chegar, também, a nossa região, no Leste do Nordeste do país, especificamente, na Bahia, toda a Costa Leste da Bahia e que também deve atingir o estado de Sergipe”, explicou Overlan Amaral.

Ele afirma que monitora a passagem dessa frente, que já está no Sul da Bahia e entrando na Região Norte de Minas Gerais. Ele indica que os impactos dos ciclones devem aparecer durante o final de semana em Sergipe.

“Possivelmente, nós teremos uma incursão nas próximas 24h no Sul do estado de Sergipe, especialmente amanhã. Mas com maior intensidade e maior ocorrência no domingo, 14, abrangendo todas as regiões do estado”, informou Overland.

Por conta dos ventos fortes, o meteorologista também afirma que há a possibilidade de ondas mais fortes no litoral sergipano, por conta dos ventos fortes. “Não apenas no mar, como na costa, ao longo da praia. Os ventos fortes podem até danificar barracas e arrancar árvores”, disse Overland.

