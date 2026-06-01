Cinco mortes são registradas após acidentes na capital e no interior de Sergipe

Em Aracaju, um motociclista morreu na Avenida Alexandre Alcino, bairro Santa Maria, na madrugada do domingo (31). De acordo com informações do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito no local, mas não foi possível identificar as circunstâncias do acidente, pois não havia outros veículos envolvidos aparentes nem testemunhas no local no momento da chegada do BPTRAN.

Já no interior, nas proximidades do km 70 da BR-101, entre os municípios de Estância, Umbaúba e Santa Luzia do Itanhy, três homens morreram após um acidente envolvendo um carro de táxi fretamento, na manhã deste domingo (31). Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor perdeu o controle da direção, o veículo capotou e saiu da pista. O Samu e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atenderam a ocorrência.

As vítimas morreram no local e foram identicadas como: Gildo Júnior Bispo Andrade, de 27 anos, taxista que dirigia o veículo. Os passageiros eram os agricultores: Edson dos Santos, de 38 anos, e Alexandre Ferreira dos Santos, de 35.

Já na noite do sábado (30), no km 38,8 da BR-235, em Areia Branca, um motociclista morreu após um acidente de queda do veículo seguida de atropelamento, envolvendo um caminhão. A PRF, Samu e Instituto Médico Legal estiveram no local.

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