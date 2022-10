“Circulando Cultura II”: Prefeitura de Lagarto divulga lista dos selecionados

Após acolhimento e avaliação das propostas, que ocorreu de 21/09 até 10/10, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Cultura, da Juventude e do Esporte (Secjesp), divulgou a lista dos selecionados na 2ª Edição do “Circulando Cultura”.

Os projetos farão parte da programação artística e cultural do município, nos próximos meses, conforme planejamento realizado pela SECJESP.

“Assim como aconteceu nas primeiras edições do projeto, a nossa expectativa é que o público possa apreciar nossos artistas e suas apresentações nas praças públicas de nossa cidade”, comentou o secretário Adriano Fontes.

Com a seleção concluída, a Secjesp informou que programação com as respectivas datas, horários e locais da apresentação será anunciada em breve.