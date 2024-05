Cirurgias eletivas voltam a ser autorizadas na sede do Ipesaúde a partir de 1º de julho

O Instituto de Promoção e Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) está implementando uma mudança significativa para oferecer um serviço ainda mais eficiente e célere aos beneficiários. A partir de 1º de julho, a Central de Autorizações para cirurgias eletivas retornará à sede matriz do Ipesaúde, visando oferecer mais comodidade e melhor gerência na solicitação dos procedimentos.

A central funcionará de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas, na sede do Ipesaúde, localizada na Rua Campos, 117, Bairro São José, em Aracaju. Para facilitar a adaptação à mudança, no período de 23 de maio a 30 de junho, o serviço estará disponível tanto nos hospitais credenciados quanto na sede. A partir do dia 1º de julho, as autorizações de procedimentos serão realizadas exclusivamente na unidade matriz do Instituto.

Além disso, qualquer problema administrativo relacionado ao plano de assistência, o beneficiário poderá resolver nas dependências do Ipes. É importante ressaltar que a Central de Autorizações abrange apenas cirurgias e procedimentos eletivos, enquanto os procedimentos cirúrgicos de urgência continuarão sendo realizados nos hospitais credenciados.

Atendimento facilitado

A principal vantagem da mudança será trazer mais comodidade para os beneficiários, pois maior parte das solicitações de cirurgia eletivas é oriunda de consultas realizadas na sede matriz do Ipesaúde. Agora, os beneficiários poderão dar entrada na solicitação do procedimento logo após a consulta, sem a necessidade de se deslocarem para outros locais.

Segundo Itamara Santos, chefe de gabinete da Diretoria de Assistência à Saúde (Diras), a centralização das autorizações na sede matriz facilitará o processo de solicitação de perícia e garantirá uma comunicação mais eficiente entre os profissionais de saúde e os beneficiários. “Com essa mudança, queremos garantir que os usuários tenham uma experiência mais integrada e conveniente ao acessarem os serviços de saúde oferecidos pelo Ipes”, disse.

Para Sylvio Mauricio Mendonça Cardoso, diretor de assistência à saúde, a mudança será mais uma transformação positiva que a administração está realizando. “Estamos ansiosos para ver as vantagens que essa modificação trará para os nossos beneficiários, proporcionando mais comodidade e tranquilidade ao acessarem os serviços de saúde do Ipes. Além disso, essa mudança trará previsibilidade orçamentária para o instituto, um benefício importantíssimo para garantir mais avanços para o Ipes”, considerou.

Procedimento

Para solicitar uma autorização é necessário realizar a entrega das seguintes documentações: solicitação médica, exames com imagens recentes, carteirinha do plano, documento de identificação. Após a autorização da perícia médica, se não houver nenhuma pendência, o processo de solicitação será encaminhado para emissão de guia.

Fonte: Governo de Sergipe/SE