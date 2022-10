Clientes da Energisa têm até dia 31 para concorrer a conta grátis

Há cinco meses em vigor, a promoção “Um ano por nossa conta” do Grupo Energisa já premiou 55 clientes com um ano de conta de luz grátis. A empresa atua na distribuição de energia em Sergipe e mais 10 estados brasileiros e lançou a promoção visando incentivar seus clientes a aderirem ao formato de pagamento via PIX que é prático e seguro.

Segundo Cristiana de Cassia Severino Rios, gerente de Recursos Financeiros do Grupo Energisa, em média, cerca de 20% dos pagamentos de contas de energia são via PIX no Grupo Energisa. “Isso confirma que o consumidor quer mais comodidade no seu dia a dia e a Energisa está atenta às expectativas de seus clientes ao oferecer diversificação, inclusive, foi a primeira concessionária de energia do país a incluir o QR Code nas faturas impressas”, afirmou.

Rios lembra que ainda dá tempo de participar do sorteio que está em vigor até dia 31 de outubro. O consumidor, que deve ser da categoria “Pessoa Física”, se cadastra pelo site https://anodeconta.energisa.com.br/ , informando nome completo e CPF do titular da conta de luz, bem como e-mail e telefone de contato. Com o cadastro feito é só começar a pagar a conta de luz utilizando o formato. Cada conta de luz paga via Pix dá direito a dois números da sorte.