Clima permanecerá instável nos próximos dias em Sergipe

Os próximos dias nos oito territórios sergipanos permanecerão com chuvas leves, tempo nublado e parcialmente nublado e temperaturas oscilando entre 18°C e 29,5°C. A informação foi divulgada pelo Centro de Meteorologia do Estado de Sergipe.

De acordo com a previsão do tempo, para a manhã desta quarta-feira, 15, há possibilidade de chuvas leves nos municípios que fazem divisa com o Estado de Alagoas e tempo nublado nos demais. À tarde, aguardam-se precipitações leves e isoladas no Território do Alto Sertão Sergipano e tempo nublado nos outros sete. O período da noite tende a ter tempo nublado ao longo de todo o território sergipano. No litoral, as temperaturas mínimas serão de 23,7°C e as máximas de 28,2°C. Já no interior, elas oscilam entre 19,5°C e 27,3°C.

Na quinta-feira, 16, o feriado de Corpus Christi, da madrugada até à noite, o tempo fica nublado em alguns territórios e parcialmente nublado em outros. Os termômetros no litoral registram entre 23,4°C e 28,3°C, e, no interior eles oscilam de 18,5°C à 27,3°C.