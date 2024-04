Colégios da rede estadual promovem ações para combater o mosquito da dengue nas comunidades escolares

Manter um ambiente saudável para os alunos da rede estadual de ensino é prioridade fundamental do Governo de Sergipe para todas as 319 escolas presentes no território sergipano. Por conta disso, a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), com base nas diretrizes estabelecidas e desenvolvidas no plano nacional do Governo Federal do Programa Saúde na Escola (PSE), tem promovido ações nas instituições da rede para incentivar estudantes, professores e gestores a enfrentarem e combaterem a proliferação do mosquito causador de doenças como a dengue, zika e chikungunya, o Aedes aegypti, seja na comunidade escolar ou em sua região.

O PSE está colaborando de forma conjunta com a Seduc para estrategizar medidas eficazes de luta contra os insetos transmissores. As iniciativas implementadas nas instituições de ensino estão motivando os jovens a se engajarem na luta contra o mosquito, tanto em suas residências quanto nas escolas.

Uma das instituições que promovem ações de combate ao mosquito da dengue é a Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Siqueira Leite, localizada em Simão Dias, no centro-sul sergipano (DRE 2). A coordenadora do colégio, Tamires Pereira, exaltou o trabalho realizado pelos estudantes, que produziram panfletos, cartazes e vídeos para serem apresentados à comunidade escolar e geral, além de firmarem compromisso em levar essas informações aos seus familiares.

“O trabalho com temas voltados à saúde faz parte das nossas vivências, até porque consideramos que o nosso aluno é agente transformador da sociedade. Como agente, ele precisa estar informado, e como a dengue é um caso que afeta hoje a nossa sociedade, trabalhamos a temática nas aulas, em todas as disciplinas. Isso faz com que nossos alunos levem para suas casas e a suas comunidades informações sobre essa doença que tantas vítimas vêm causando na nossa localidade e no país”, destacou Tamires.

Outra instituição de ensino que tem realizado trabalhos com seus alunos é a Escola Estadual Marinalva Alves, do município de Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju (DRE 8). Carina Heloísa compartilhou as medidas proativas adotadas pela instituição para combater a disseminação de vírus entre os alunos e enfatizou a importância das ações em sala de aula, onde os estudantes estão criando cartazes informativos e compartilhando-os com suas famílias. Além disso, ela destacou a colaboração dos alunos e suas famílias na produção de vídeos para divulgação nas redes sociais.

“Nós temos feito ações em sala de aula, produzindo também cartazes e distribuindo-os por toda a comunidade aqui do bairro. Devido à questão da dengue, muitos alunos podem acabar perdendo as aulas, e queremos prevenir isso. Inclusive, estamos planejando uma caminhada pela comunidade para alertar a população sobre os perigos da dengue aqui na região”, finalizou a diretora.

Programa Saúde na Escola

O Programa Saúde na Escola é uma iniciativa do Governo Federal, intersetorial entre Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, instituído em 5 de dezembro de 2007. Funciona como estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) para alcançar as metas da saúde envolvendo o público-alvo com idade educacional (crianças e adolescentes).

O PSE tem uma abordagem estratégica que busca articular as equipes de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e as equipes da educação da rede de educação básica pública, visando ampliar o alcance e impacto das ações para estudantes, famílias e comunidades. O PSE também tem como missão contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, visando a enfrentar as vulnerabilidades que prejudicam o pleno desenvolvimento de crianças e jovens na rede pública de ensino.

Fonte: Agência Brasil