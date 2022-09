Coletivo Lixo Zero e Vera Silva realizam visita de cortesia à empresa Radiante

Na última segunda-feira, 12, integrantes do Coletivo Lixo Zero e Vera Silva realizaram uma visita de cortesia à empresa Radiante, com o objetivo de apresentar o trabalho formalizado da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Lagarto (COOPCAL) e conhecer um pouco mais do sistema operacional da fábrica.

Após a visita, Vera Silva destacou o orgulho que tem da mencionada empresa, que é genuinamente lagartense. “Aqui vemos pessoas se destacando no segmento industrial e mantendo em sua linha de produção o reaproveitamento diário de resíduos, a exemplo do plástico”, comentou.

Já o Coletivo Lixo Zero Lagarto demonstrou a nova fase na qual se encontra a COOPCAL, sendo a única empresa licenciada na cidade a trabalhar com material reciclável, gerando renda e emprego, e que está disponível para firmar acordos e parcerias com o setor empresarial lagartense para promover a destinação correta dos resíduos, seja através de programas de logística reversa ou com a reciclagem direta dos produtos.

Cabe destacar que a equipe do Lixo Zero juntamente com Vera Silva foram recebidos pelos sócios-proprietários Bruno e Juliano, que fizeram questão de apresentar as instalações, funcionários, equipamentos e toda uma forte estrutura que vem fomentando a economia local e garantindo o melhor produto para os seus consumidores, pensando também no pós-consumo, quando a Radiante destina – através da Biorecycle – os materiais, negociando e gerando lucro para a empresa com essas sobras.

Além disso, ao fim da visita, os empresários se mostraram bastante favoráveis a ascensão da coleta seletiva no município de Lagarto, projetando um futuro ao lado da nossa cooperativa. “Quem quiser colaborar com o trabalho da cooperativa basta enviar um Whatsapp para (79) 99961-9637 ou visitar o galpão na rodovia que dá acesso à Lagarto, no povoado Limoeiro”, destacou Vera Silva.