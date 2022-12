Na tarde do último domingo, 18, um veículo Fiat Siena colidiu contra o fundo de um caminhão, na Rodovia SE-170, nas proximidades do Hospital de Amor de Lagarto. O casal que estava no veículo de passeio ficou ferido e foi socorrido pelo Samu.

Já o caminhão, de acordo com o Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), estava confeccionando parte da sinalização horizontal da rodovia que foi recapeada recentemente pelo Governo do Estado.