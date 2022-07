Na noite da última segunda-feira, 18, um motociclista ficou após colidir contra o fundo de um micro-ônibus de transporte intermunicipal de passageiros, na Rodovia Antônio Martins de Menezes, no povoado Colônia 13, na zona rural de Lagarto.

Com o impacto, o motociclista foi socorrido pelo Samu. Já as circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas, mas o trecho não possui acostamento, o que torna comum esse tipo de acidente no local, sendo necessária atenção redobrada dos condutores.