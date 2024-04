Colisão entre motocicleta e carro deixa feridos em Campo do Brito

Um acidente ocorreu na tarde da última sexta-feira05, na Rodovia Manoel de Souza, no trecho entre Campo do Brito e Macambira. Por volta das 15h50, na entrada do Bairro Lourival Mendes, conhecido como Invasão, em Campo do Brito, uma colisão entre uma motocicleta e um automóvel modelo Fox, de cor branca e placas de Itabaiana, deixou os dois ocupantes da motocicleta feridos.

Os feridos foram prontamente socorridos pelo SAMU e encaminhados para o Hospital Regional de Itabaiana.

As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram divulgadas, mas uma equipe do Getam esteve no local para registrar a ocorrência e auxiliar no controle do tráfego.

Por: I9 Sergipe