Na tarde desta segunda-feira, 5, uma moto colidiu contra uma ambulância do Município de Lagarto, no cruzamento da Avenida Brasília com a Rodovia SE-170, no trecho de acesso à nova entrada da cidade de Lagarto.

Segundo informações, com a colisão, a moto e o motociclista ficaram embaixo da ambulância, sendo necessário o uso de um macaco hidráulico para evitar que o segundo ficasse ainda mais ferido.

Já o Samu foi acionado e realizou os procedimentos cabíveis.