Com apoio da Delegacia de Lagarto, Operação Muralha de Jericó termina com prisões e apreensões

As forças de segurança deflagraram, nas primeiras horas desta quarta-feira (02), uma grande operação de combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas nos municípios de Cristinápolis e Tomar do Geru.

A ação resultou no cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão, 03 prisões em flagrante por tráfico de drogas e na apreensão de armas de fogo, maconha e cocaína.

Durante a operação, foram registrados 03 confrontos armados com as equipes policiais. Os envolvidos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico, mas evoluíram a óbito.

A operação foi coordenada pelo Delegado Gustavo Viterbo e contou com a participação integrada das Polícias Civil e Militar, além do apoio da CORE PC/SE, COPCI e GTA, entre outras unidades especializadas, mobilizando mais de 80 policiais.

A Muralha de Jericó reforça a atuação integrada das forças de segurança no enfrentamento ao tráfico, às organizações criminosas e à criminalidade violenta em Sergipe.