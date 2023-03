Com grande expectativa de Fábio Reis, Centro de Iniciação ao Esporte é inaugurado em Lagarto

Após nove anos desde a assinatura do contrato para a concessão das obras, o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Áthila Paixão foi inaugurado no Bairro Matinha, em Lagarto.

Em 2014, o deputado federal Fábio Reis (PSD/SE), em articulação com o então ministro do Esporte, Aldo Rebelo, conseguiu garantir o recurso necessário para a construção e estabelecimento do Centro na cidade. Em ofício encaminhado ao ministério, o parlamentar enfatizou que era necessário atender a demanda da região Centro Sul do Estado de Sergipe. “Considerando o tamanho do município de Lagarto e o fato de rodear-se por dezenas de outros municípios menores, parece bastante oportuno a efetiva implantação do Centro nesta cidade”, disse Reis no documento.

Ao todo, foram distribuídos em todo Brasil apenas 600 CIE’s. Por meio do empenho do deputado, foi possível a liberação desta obra para Lagarto. O parlamentar destaca a atuação do ex-ministro do Esporte, Aldo Rebelo. “Ele foi muito atencioso durante todo o processo da minha batalha pela inclusão de Lagarto neste grande projeto”, acentuou.

Entendendo que seria um investimento público de extremo retorno social, no mesmo ano, o parlamentar assinou o contrato de repasse para a construção do CIE ao lado do então prefeito da cidade, Lila Fraga. O investimento foi de mais de R$ 4 milhões.

O CIE tem um espaço de sete mil metros quadrados e conta com ginásios poliesportivos, que receberão modalidades olímpicas e paraolímpicas, como atletismo, basquete, esgrima, lutas e ginástica rítmica, além de atividades não olímpicas, como o futsal.

“Foi minha primeira luta em Brasília. Essa iniciativa irá beneficiar a juventude do município de Lagarto, ajudando a afastar nossos jovens das drogas, do crime e, quem sabe, revelando talentos esportivos, como já fizemos”, completou.

Estiveram presentes no evento o vice-governador de Sergipe, Zezinho Sobral; a ex-deputada Goretti Reis; os vereadores Marta da Dengue, Gênisson e Marcelo de Denilson; o diretor do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), Marcelo Mesquita; ex-vereadores e lideranças locais.

Texto: Assessoria Foto: Márcia Aguiar