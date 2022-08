Com o apoio da PF, Polícia Civil prende suspeito de estuprar duas crianças

A Delegacia Municipal de Umbaúba, com o auxílio da Superintendência-geral da Polícia Civil (Supci), prendeu um homem de 51 anos, investigado por estupro de vulnerável, em cumprimento a mandado de prisão preventiva. A detenção aconteceu na manhã da última quarta-feira, 24, no município de Umbaúba.

As investigações sobre o caso tiveram o apoio da Polícia Federal. Segundo o delegado Rafael Brito, que esteve à frente da ação, durante a construção do inquérito policial, foram identificadas duas vítimas, de oito e dez anos respectivamente.

Com o cumprimento do mandado, o investigado está à disposição da Justiça. A sociedade pode contribuir com a elucidação de outros delitos contra grupos vulneráveis, denunciando pelo telefone 181, Disque-Denúncia. O sigilo garantido.

Fonte: SSP/SE