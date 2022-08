Com pinos de cocaína, homem é preso por embriaguez ao volante em Lagarto

Na tarde da última quinta-feira, 18, um homem foi preso por embriaguez ao volante, na Avenida Contorno, no centro de Lagarto, após ser abordado por agentes do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) e, posteriormente, por policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM).

De acordo com o 7ºBPM, dentro do veículo havia um pino vazio e outro contendo substância análoga a cocaína, enquanto o homem apresentava um forte indício de embriaguez. Diante disso, ele foi levado ao posto policial da Colônia 13, para fazer o teste do bafômetro.

Durante o trajeto, o homem começou a se debater dentro da sela da viatura, vindo a se machucar e ainda jogou o telefone contra as grades, o que fez os policiais o algemarem. Já no posto, foi constatado que ele estava alcoolizado e, por isso, foi conduzido à Delegacia Regional de Lagarto.