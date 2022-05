Comarca de Lagarto terá centro para solução de conflitos

Será inaugurado na próxima segunda-feira, 23/05, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da Comarca de Lagarto. A solenidade acontecerá às 10 horas, no Fórum Des. Epaminondas Silva de Andrade Lima, localizado à Rodovia Antônio Martins de Menezes, s/n.

A inauguração é uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), através do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec). Também serão inaugurados Cejuscs nas Comarcas de Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana, Itaporanga D’Ajuda, Neópolis e Nossa Senhora das Dores.

A principal finalidade dos Cejuscs é fornecer à população um serviço de conciliação e mediação de qualidade, por meio de profissionais capacitados, seja na fase processual ou ainda quando não há processo na Justiça (pré-processual), além da realização de ações na área da cidadania.

Acesse o Portal da Conciliação e Mediação do TJSE, veja como pode ser solicitada uma audiência e confira os projetos do Cejusc, a exemplo do Contas em Dia e Janelas do Saber.

Fonte: TJSE