Comitê de Sérgio e Fábio Reis é inaugurado em Lagarto

O comitê central dedicado aos candidatos a deputado estadual Sérgio Reis e federal Fábio Reis, ambos do PSD, teve sua inauguração marcada por uma grande festa na noite desta sexta-feira, 26, no município de Lagarto.

Além de Sérgio e Fábio, a candidata ao Senado Danielle Garcia, a deputada estadual Goretti Reis e demais lideranças políticas do estado também marcaram presença no ato, que reuniu um grande público na Rua Dr. Laudelino Freire.

Sérgio falou da emoção em poder inaugurar, como candidato novamente depois de mais de 20 anos, um comitê de campanha em sua cidade natal. “O povo de Lagarto fez uma linda festa e eu pude sentir essa sensação incrível que é receber esse carinho, esse acolhimento, esse abraço”, afirmou.

Ele também aproveitou a grande quantidade de jovens presentes no evento para reafirmar seu compromisso com o esporte, como o futebol feminino, a diversidade e a defesa dos direitos das mulheres, como o combate à violência doméstica.

A geração de emprego, o investimento na agricultura familiar e uma estruturação da Atenção Básica à Saúde nos municípios também foram pontos defendidos pelo candidato do PSD.

Após os discursos num palanque montado ao lado da casa onde está abrigando os materiais de campanha, Sérgio agradeceu a presença do público e se lançou nos braços do povo literalmente, que o carregou até o final do espaço dedicado ao evento.