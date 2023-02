Como funcionam os cassinos de criptomoedas no Brasil?

Os cassinos que operam a partir de criptomoedas estão cada vez mais populares. Winz.io é um grande cassino que opera por criptomoedas. Com opções de jogos exclusivos de cassinos online e outros tradicionais, dentre outros, cassinos de criptomoedas oferecem meios mais seguros, anônimos e convenientes de apostar. As principais, mas não únicas criptomoedas utilizadas, são Bitcoin e Ethereum para depósitos, saques e jackpots.

Diferentemente dos cassinos online tradicionais, os cassinos de criptomoedas fornecem privacidade, anonimato e flexibilidade sem igual para os jogadores. Operando a partir de outros países, esses cassinos também oferecem seus jogos e serviços para brasileiros.

Confira abaixo, detalhadamente, como funciona um cassino que opera por criptomoedas.

O que é Cripto Cassino?

O cripto cassino é um cassino online que utiliza criptomoedas como pagamento. Ou seja, seus jogos funcionam com apostas e pagamentos por criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum, como moedas principais.

Uma das maiores diferenças com relação aos outros cassinos online se dá porque não há necessidade de registo ou verificações antes de jogar.

Em geral, cripto cassinos são semelhantes a outros cassinos online, com algumas diferenças. Entre elas, está o fato de que não se trata de cassinos licenciados ou com contas bancárias comuns. Entretanto, há medidas para garantir a transferência segura dos valores.

Como funciona um cassino de criptomoedas?

Cassinos de criptomoedas contam com a tecnologia blockchain. Isto é, as transações são registradas em um blockchain, de modo que há segurança e transparência para os jogadores.

Além disso, será necessária uma carteira de criptomoedas para depositar e apostar em um cripto cassino. E, caso não esteja familiarizado, uma carteira de criptomoedas é uma carteira online que envia e recebe criptomoedas como Bitcoin, Ethereum e Litecoin.

Vantagens de cassinos de criptomoedas

Existem várias vantagens de usar cassinos criptográficos em relação a sites de jogos online tradicionais. Os principais benefícios incluem o seguinte:

Anonimato garantido

Não se preocupe com rastreio de suas operações, seja do governo ou de outras pessoas, pois a segurança e privacidade são garantidas.

Transações seguras, rápidas e variadas

Cripto cassinos costumam ofertar transações rápidas, seguras, e variadas. Isto é, diversos tipos de criptomoedas, todas asseguradas pelas redes de transações.

Bônus e promoções

Os bônus e promoções de cripto cassinos costumam ser efetivos para atrair novos jogadores e recompensar apostadores da casa por jogadas arriscadas.

Tipos de jogatinas em cripto cassinos

Para jogar em cassinos que funcionam com criptomoedas, há uma diversidade de jogos. Desde os clássicos caça-níqueis, também chamados de slots, até outros, os jogos são, principalmente:

● Caça-níqueis, ou slots;

● Vídeo pôquer;

● Jogos de mesa, como Bacará, Blackjack, Sic Bo, roletas e outros;

● Loterias;

● Apostas esportivas, ofertadas por alguns cripto cassinos.

Como maximizar os ganhos

Apostas em geral, com criptomoedas ou não, envolvem riscos de perda. E para manter a diversão sem perder tudo, algumas dicas são essenciais. Confira a seguir.

Defina o limite de apostas

Antes de jogar, pense o quanto você pode perder. Separe esse valor convertido nas criptomoedas e divirta-se sabendo que não irá perder mais do que pode.

Escolha bons jogos

Seja em cripto cassinos ou outros online, diferentes jogos possuem diferentes taxas de RTP, Return to Player. Ou seja, as chances de ganhar são distintas, assim como o estilo e a jogabilidade. Escolha os jogos que melhor funcionem para você.

Aproveite bônus e promoções

Seja por meio de cashbacks, bônus de porcentagem de depósito ou outros, aproveite as promoções. Isto porque, em alguns cassinos, elas podem gerar um valor utilizável para saque ou aposta.

Administre as finanças

Defina um limite para si mesmo, seja com relação aos gastos, seja com relação ao tempo diário de jogo. Apostar com responsabilidade faz parte da diversão.

Conclusão

Com popularidade crescente, cassinos de criptomoedas estão ganhando espaço. São os preferidos de muitos jogadores, graças à segurança, velocidade nas transações e anonimato envolvendo apostas com Bitcoin, Ethereum, e outros.

É possível, ainda, encontrar cripto cassinos que funcionam com jogos comprovadamente justos, apresentando, assim, apenas vantagens. Dessa forma, cassinos de criptomoedas valem a pena.