Complexo Cultural será inaugurado em Simão Dias nesta quarta, 28

O Governo do Estado de Sergipe e o Grupo Banese, através do Instituto Banese, irão inaugurar no dia 28 de dezembro, às 19h, no município de Simão Dias, duas importantes obras de valorização da cultura e da história simãodiense e sergipana: o Centro de Memória Digital de Simão Dias Professora Enedina Chagas e o Clube Cultural Caiçara.

Resultado de um projeto de preservação do patrimônio e fortalecimento da identidade, os dois equipamentos foram criados para exercerem funções culturais, educativas e turísticas, oferecendo à população de Simão Dias e de outras regiões de Sergipe, além de outros estados, um ambiente de pesquisa, interação e lazer.

O Centro de Memória Digital de Simão Dias Professora Enedina Chagas está instalado em uma edificação arquitetônica secular de estilo eclético que foi restaurada e ampliada para se tornar um espaço museal. Nele, através de tecnologia de última geração e de interatividade, será possível conhecer a trajetória do município de Simão Dias desde a sua fundação até os dias atuais, abordando aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais.

O Clube Cultural Caiçara é resultado de um projeto de retrofit e de ressignificação do prédio, onde já funcionou a antiga Casa de Mercado e um espaço recreativo e social. A nova proposta mantém sua função cultural, evidenciando a vocação artística dos simãodienses. Trata-se de um ambiente de entretenimento inspirado em referências locais. O clube faz homenagens a personalidades de Simão Dias, reúne artesãos e comerciantes locais e é palco para artistas da terra. A edificação que agora abriga o Clube Cultural Caiçara é patrimônio do município, cuja administração apoiou o projeto.

De acordo com o diretor-superintendente do Instituto Banese, Ezio Déda, o complexo cultural prestes a ser inaugurado reforça a importância da interiorização de ações que fortalecem a sergipanidade. “Ao longo de sua trajetória, o Grupo Banese, através do Instituto Banese, juntamente com o Governo do Estado, já realizou diversos projetos estruturantes para a valorização e o fortalecimento da nossa sergipanidade. Com esse novo complexo cultural, ampliamos, diversificamos e fortalecemos a interiorização de ações em prol da nossa história e da nossa cultura”.

O Centro de Memória Digital e o Clube Cultural estão localizados na Avenida Coronel Loyola, 127, Centro, Simão Dias. O evento de inauguração é aberto ao público.

Fonte: Governo de Sergipe