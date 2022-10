Concurso da Perícia de Sergipe define Idecan como banca organizadora

O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) foi definido como banca organizadora e examinadora do concurso público para o provimento de vagas na Polícia Científica de Sergipe. A informação foi divulgada pela Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp) na última quinta-feira, 27.

O concurso é para o provimento de 60 vagas e abrangem os cargos de agente técnico de necrópsia (01), papiloscopista (10), perito criminalístico (33), perito médico-legal (15) e perito odonto-legal (01).

A comissão técnica do concurso já havia sido formulada e é composta por servidores da Cogerp. O certame já está autorizado pelo Governo do Estado e as próximas etapas serão referentes a publicação do edital e abertura das inscrições.

O coordenador-geral de perícias, Nestor Barros, ressaltou que o concurso público faz parte dos investimentos feitos na Polícia Científica, que têm recebido novos equipamentos e estruturas físicas para a consolidação do trabalho pericial em Sergipe.

“A perícia de Sergipe vem experimentando avanços jamais vistos em toda sua história. E teremos nos próximos 30 dias a publicação do edital para todas as áreas da Polícia Científica de Sergipe”, destacou.

Néstor Barros finalizou reiterando que o concurso público para a perícia faz parte do planejamento estratégico do Governo do Estado na melhoria da segurança pública em todo o estado de Sergipe.

“A Polícia Científica de Sergipe e o povo sergipano estão de parabéns. O nosso povo terá uma perícia bem mais aparelhada e com servidores satisfeitos”, concluiu o coordenador-geral de perícias.

Fonte: Governo de Sergipe