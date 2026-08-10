Condutor de ambulância do Samu morre após 10 dias internado por acidente em hospital de Aracaju

Ele foi a terceira vítima do acidente ocorrido no dia 31 de julho entre uma ambulância e um caminhão em Poço Redondo. Natural de Cumbe, Aelmo trabalhava na base do Samu em Canindé de São Francisco. Ele deixa esposa. O corpo será sepulatado no município de Cumbe.

No acidente, a enfermeira Maria Eulália Vieira da Silva, de 58 anos, e o paciente José Bemvindo da Silva, de 74 anos, morreram no local.

Foram nove vítimas no total, seis na ambulância e três no caminhão, destas, apenas um ocupante do caminhão, Gilvan José de Souza, de 39 anos, permanece internado, com quadro clínico considerado estável, no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES).

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