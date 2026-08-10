logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Condutor de ambulância do Samu morre após 10 dias internado por acidente em hospital de Aracaju

Screenshot 2026-08-10 at 12-30-24 Motorista do Samu morre após 10 dias internado por acidente em SE G1

O condutor da ambulância do Samu, Aelmo Santos da Graça, de 40 anos, morreu nesta segunda-feira (10) após ficar internado por 10 dias no Hospital de Urgências de Sergipe (Huse). A informação foi confirmada por familiares.

Ele foi a terceira vítima do acidente ocorrido no dia 31 de julho entre uma ambulância e um caminhão em Poço Redondo. Natural de Cumbe, Aelmo trabalhava na base do Samu em Canindé de São Francisco. Ele deixa esposa. O corpo será sepulatado no município de Cumbe.

No acidente, a enfermeira Maria Eulália Vieira da Silva, de 58 anos, e o paciente José Bemvindo da Silva, de 74 anos, morreram no local.

Foram nove vítimas no total, seis na ambulância e três no caminhão, destas, apenas um ocupante do caminhão, Gilvan José de Souza, de 39 anos, permanece internado, com quadro clínico considerado estável, no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Acidente

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ambulância fazia a transferência do paciente quando o motorista tentou desviar de uma vaca na pista. O veículo colidiu contra o caminhão, que transportava blocos de alvenaria, e capotou. Com o impacto, o caminhão e o animal também foram arremessados para fora da pista.

Fonte: G1 Sergipe

Publicidade
Publicidade
Previous
Next