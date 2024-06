O Confiança anunciou na noite da última segunda-feira um novo reforço para o setor ofensivo. Quem chega para integrar o elenco do Dragão é o atacante Léo Santos.

O jogador de 28 anos estava no São José-SP e tem passagens por Náutico, Coritiba, Novorizontino, Ypiranga, Votuporanguense, Marcílio Dias, Camboriú, Portuguesa Santista, Patrocinense e Flamengo-PE.

Léo Santos já está em Aracaju e inicia os trabalhos nesta terça-feira no Sabino Ribeiro. Com oito pontos, o Confiança é o 10º colocado na Série C do Campeonato Brasileiro e volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h, contra o Floresta, no Presidente Vargas, pela oitava rodada.

Fonte: Globo Esporte/SE