Confiança anuncia rescisão com atacante Luizinho

O Confiança anunciou na tarde desta segunda-feira a rescisão de contrato com o atacante Luizinho.

O jogador de 28 anos foi anunciado em novembro de 2023 e fez 15 jogos com a camisa do Dragão nesta temporada, entre estadual, Copa do Brasil, Pré-Copa do Nordeste e Série C do Campeonato Brasileiro.

O único gol marcado com a camisa azulina foi na vitória por 3 a 1 sobre o Olímpico pela primeira rodada do Campeonato Sergipano.

Com cinco pontos, o Confiança volta a campo no próximo sábado, quando recebe a Aparecidense, às 17h, na Arena Batistão, pela sétima rodada da Série C.

Fonte: Globo Esporte/SE