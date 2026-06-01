Confiança e Desportiva Aracaju estão na final do Sergipano Sub-15

As duas equipes finalistas do estadual foram conhecidas neste sábado (30/05). A edição de 2026 do Campeonato Sergipano Sub-15, promovida pela Federação Sergipana de Futebol (FSF) será decidida entre Confiança e Desportiva Aracaju.

Pela manhã, o Confiança enfrentou a equipe do Falcon, no estádio Sabino Ribeiro, em Aracaju. Em uma partida equilibrado, o time azulino levou a melhor e venceu por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado pelo atleta, Danilo Marcell.

Durante a tarde, o Coritiba recebeu a Desportiva Aracaju, na região do baixo São Francisco, no município de Neópolis. A arara brava foi superior em campo e conquistou a vaga da decisão. A vitória foi por 2 a 0, com gols dos atacantes, Magno e Peu.

Com os resultados, a grande final do Sergipano Sub-15 entre as equipes do Confiança e Desportiva Aracaju será na quinta-feira (04/06), às 15 horas, na arena Batistão, em Aracaju. Em caso de empate no tempo normal, o campeão será conhecido nas cobranças de pênaltis.

Fotos: Sérgio Luís/ADC

Fonte: FSF