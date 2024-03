Confira a programação completa do Pré-Caju 2024

Nesta sexta-feira,22, foi divulgada a programação oficial do Pré-Caju 2024, que vai ocorrer entre os dias 8 e 10 de novembro, na Orla da Atalaia, em Aracaju. A festa terá três dias de shows no Camarote Aju, além de dois dias de desfiles de blocos.

O evento contará com Bell Marques (Vumbora), Ivete Sangalo (Com Amor), Léo Santana (Vem com o Gigante), Luiz Caldas (Caranguejo Elétrico), entre outros.

Programação completa:

PROGRAMAÇÃO OFICIAL BLOCOS Sábado (09/11) Bell Marques (Vumbora) Psirico (Cajuranas) Xandy Harmonia (Daquele jeito)

Ninha (OMO OXUM)

Tomate (Eu não vou embora)

Cid Natureza (Prevenção)

Julinho Porradão (Trio da FM Sergipe) pipoca

Domingo (10/11)

Luiz Caldas (Caranguejo Elétrico)

Vumbora (Bell Marques)

Ivete Sangalo (Com Amor)

Leo Santana (Vem com o Gigante)

Reação (Pipoca)

Chicabana (Pipoca)

Calcinha Preta (Pipoca da FM Sergipe)

Confira a programação do Camarote AJU

Sexta-feira (08/11)

Klessinha

Durval LéLys

Dennis

Parangolé

Sábado (09/11)

Felipe Amorim

É o Tchan

Netinho

Luanzinho

Timbalada

Domingo (10/10)

Os Faranis

Rafa e Pipo

Alexandre Peixe

Pedro Sampaio

Matheus & Kauan