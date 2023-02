Confira as orientações do Corpo de Bombeiros para o carnaval

A quem ainda vai viajar, o Corpo de Bombeiros orienta que curta o Carnaval em segurança desde a saída de casa até os mergulhos em áreas de banho, como rios e praias. O objetivo das recomendações é garantir que o período carnavalesco seja seguro e ocorra com tranquilidade para os foliões.

O tenente-coronel Jairo Cruz, assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros, destacou que as medidas de segurança já começam antes mesmo de sair de casa. “O folião precisa desligar todos os aparelhos eletrônicos da tomada, desligar ar-condicionados e micro-ondas, e até mesmo a geladeira, se ele for ficar muito tempo fora de casa”, alertou.

Em seguida, após os cuidados com o imóvel, é necessário estar atento ao veículo. “Na questão da estrada, é preciso verificar se foi feita uma revisão no veículo antes de pegar a estrada. Esse é um fator muito importante antes de adentrarmos nas orientações de segurança para as festividades carnavalescas”, acrescentou.

Após a saída de casa e chegada ao local de destino, o cuidado passa a ser também com os balneários. “Seja rio ou mar, barragem ou açude. Neste momento é importante que a pessoa apenas nade em áreas supervisionadas por guarda-vidas e não nade sozinha, sempre estar na companhia de outra pessoa e, de preferência, que saiba nadar”, ressaltou.

E nos casos em que não exista a presença do guarda-vida para fazer orientações sobre as áreas adequadas ao nado, é necessário procurar uma pessoa que conheça a região, justamente para evitar afogamentos. “É interessante solicitar informações junto a uma pessoa nativa da área, como donos e funcionários de restaurantes”, complementou.

Além de pedir informações aos salva-vidas ou pessoas que conhecem o local, também é fundamental ficar atento às sinalizações que são feitas pelo Corpo de Bombeiros. “Nas áreas em que há a sinalização é importante permanecer nas margens e nunca adentrar muito no mar ou no rio, pois ali há a presença de correntezas ou valões”, concluiu.

Fonte: SSP/SE