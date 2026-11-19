Em razão do feriado nacional do Dia da Consciência Negra, nesta sexta-feira, 20 de novembro, órgãos e serviços do Governo de Sergipe terão o funcionamento alterado. A data está prevista no Decreto nº 1.333, de 30 de dezembro de 2025, que estabelece o calendário de feriados e pontos facultativos para os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo em 2026.

As atividades consideradas essenciais, como saúde e segurança pública, deverão manter o atendimento à população, garantindo a continuidade dos serviços de urgência e emergência.

Confira como será o funcionamento dos órgãos e serviços estaduais durante o feriado:

Ceasa

A Central de Abastecimento de Sergipe (Ceasa), em Aracaju, funcionará das 3h às 13h na sexta-feira, 20. No sábado, 21, o horário será das 3h às 16h. No domingo, 22, a unidade estará fechada.

NAT

Os postos de atendimento do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), tanto o da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), na avenida Barão de Maruim, quanto o da Casa do Trabalhador, no Centro de Aracaju, estarão fechados na sexta-feira, retornando à normalidade na segunda-feira, 23. O funcionamento de ambos é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Detran

Devido ao feriado da próxima sexta-feira, 20, não haverá atendimento na sede do órgão e nem nos postos de atendimento do Detran em todo o estado. As atividades serão retomadas normalmente na segunda-feira, 23, das 7h às 17h, em Aracaju, e das 7h às 13h, nas unidades do interior do estado.

Ceac

As unidades do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) não funcionarão no dia 20.

SSP

Os serviços de urgência e emergência da Secretaria de Segurança Pública continuarão funcionando. Permanecem em funcionamento, 24 horas por dia, os serviços do 190 (Polícia Militar), 181 (Polícia Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros), assim como as delegacias plantonistas espalhadas pela capital e pelo interior. As demais unidades integrantes da SSP não funcionarão no feriado.

Banese

As agências do Banese, na capital e no interior, estarão fechadas na sexta-feira, 20 de novembro, com retomada do atendimento presencial na segunda-feira, 23, nos horários habituais. Durante o feriado, os clientes poderão realizar transações pelo Pix, caixas eletrônicos, aplicativo e Internet Banking. As operações que dependem de compensação bancária serão processadas no próximo dia útil.

Seasic

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) informa que as unidades do Restaurante Padre Pedro, o funcionamento será apenas para o almoço, até as 13h. Já as unidades do Programa Prato do Povo estarão fechadas.

Casa da Mulher Brasileira

A Casa da Mulher Brasileira continuará funcionando normalmente, com atendimento 24 horas.

SergipePrevidência

O SergipePrevidência não funcionará na sexta-feira, 20. O atendimento será retomado na segunda-feira, 23, das 7h às 13h.

Saúde

Os equipamentos da Secretaria de Estado da Saúde (SES), como o Centro de Acolhimento e Diagnóstico por Imagem (Cadi), Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case), Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism), não funcionarão na sexta-feira, 20.

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) também estará fechado na sexta-feira, mas no sábado, 21, funcionará das 7h às 11h, para mais uma edição do Sabadão Solidário.

Os hospitais e Samu 192 Sergipe funcionam normalmente.

Ipesaúde

As unidades do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) estarão fechadas em razão do feriado nacional do Dia da Consciência Negra.

Os serviços de urgência e emergência em Aracaju funcionarão normalmente. Confira:

Serviço de Pronto Atendimento (SPA)

Endereço: Rua Nossa Senhora das Dores, S/N, Bairro Cirurgia, Aracaju/SE – anexo ao Hospital de Cirurgia

Horário: 24 horas

Urgência Pediátrica

Endereços: Hospital Renascença (localizado na Avenida Gonçalo Rolemberg Leite, nº 1490, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE) e Hospital e Maternidade Santa Isabel (localizado na Avenida Simeão Sobral, nº 18, Bairro 18 do Forte, Aracaju/SE)

Horário: 24 horas

Urgência Ortopédica

Endereço: Hospital Renascença (localizado na Avenida Gonçalo Rolemberg Leite, nº 1490, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE)

Horário: 24 horas

Urgência Obstétrica

Endereço: Hospital e Maternidade Santa Helena (localizado na Rua Frei Paulo, nº 331, Bairro Suíssa, Aracaju/SE)

Horário: 24 horas

Urgência Odontológica

Endereço: Praça da Bandeira, nº 373, Bairro Cirurgia, Aracaju/SE

Horário: 7h às 19h

Fonte: Governo de Sergipe