Confira o funcionamento dos serviços da Prefeitura de Lagarto no feriado de 12 de outubro

Na próxima segunda-feira, 12 de outubro, é celebrado o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Em razão da data, o funcionamento de alguns serviços ofertados pela Prefeitura de Lagarto será alterado, enquanto os atendimentos essenciais, como urgência em saúde, coleta de lixo, trânsito e segurança, seguirão normalmente.

Confira:

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

A Clínica de Saúde da Família José Antônio Maroto, localizada no Centro, e a Unidade Básica de Saúde Padre Almeida, na Colônia Treze, ambas unidades de urgência 24 horas, funcionarão normalmente.

Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa do Patrimônio (Semop)

Os serviços de trânsito, Defesa Civil e Guarda Municipal seguirão o cronograma normal de funcionamento. Para atender ocorrências, garantir a segurança, organizar o trânsito e atuar em situações emergenciais, a população pode acionar a Defesa Civil pelo número 199; o DTTU, pelo 118; e a Guarda Municipal, pelo 153.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Semdu)

A feira livre da sede do município, que seria realizada na segunda-feira, 12, será transferida para a terça-feira, 13 de outubro. As demais feiras do município funcionarão normalmente.

Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel)

Na segunda-feira, 12 de outubro, a área das quadras esportivas do Balneário Bica estará aberta ao público a partir das 16h. Durante o fim de semana, o espaço funcionará normalmente, das 7h às 22h.

Fonte: Prefeitura de Lagarto