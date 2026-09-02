Confira o funcionamento dos serviços da Prefeitura de Lagarto nos feriados de 7 e 8 de setembro

A Prefeitura de Lagarto informa que, em razão dos feriados de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, e 8 de setembro, Nossa Senhora da Piedade, o funcionamento de alguns serviços públicos municipais terá alterações.

Os serviços considerados essenciais, como atendimento de urgência em saúde, coleta de lixo, trânsito, segurança e demais atividades que não podem ser interrompidas, seguirão seus respectivos cronogramas de funcionamento.

Confira:

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

A Clínica de Saúde da Família José Antônio Maroto, localizada no Centro, e a Unidade Básica de Saúde Padre Almeida, na Colônia Treze, ambas unidades de urgência 24h, funcionarão normalmente.

Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa do Patrimônio (Semop)

Os serviços de trânsito, Defesa Civil e Guarda Municipal seguirão o cronograma de funcionamento normal.​ Para atender ocorrências, garantir a segurança, a organização do trânsito e atuar em situações emergenciais, a população pode acionar a Defesa Civil pelo número 199; o DTTU, pelo 118; e a Guarda Municipal, pelo 153.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Semdu)

A feira livre da sede do município, que seria realizada na segunda-feira, será antecipada para o domingo, 6 de setembro, com funcionamento em período integral.

A limpeza das vias contará com uma programação especial durante os feriados, com serviços de varrição e lavagem nos locais que integram os roteiros do desfile cívico e da procissão da padroeira. A programação foi definida para garantir a organização e a limpeza dos espaços antes e durante os eventos.

Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel)

O Balneário Bica estará fechado no feriado da Independência e funcionará normalmente no feriado de Nossa Senhora da Piedade.

Fonte: Prefeitura de Lagarto