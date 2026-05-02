Congresso derruba veto de Lula ao PL da Dosimetria; veja como votaram deputados e senadores de Sergipe

O Congresso Nacional derrubou, nesta quinta-feira (30), o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao PL da Dosimetria, projeto que prevê a possibilidade de redução de penas para condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.
Na Câmara dos Deputados, foram 318 votos favoráveis à derrubada do veto e 144 contrários. Já no Senado, o placar foi de 49 votos pela derrubada e 24 contra.
Confira como votaram os parlamentares de Sergipe:
A favor da derrubada do veto:
Rodrigo Valadares
Thiago de Joaldo
Fábio Reis
Ícaro de Valmir
Gustinho Ribeiro
Laércio Oliveira
Alessandro Vieira
Contra a derrubada do veto:
João Daniel
Delegada Katarina
Rogério Carvalho
Não votou:
Yandra Moura, que está de licença maternidade, segundo sua assessoria.
Com informações do G1 Sergipe.