Congresso derruba veto de Lula ao PL da Dosimetria; veja como votaram deputados e senadores de Sergipe

O Congresso Nacional derrubou, nesta quinta-feira (30), o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao PL da Dosimetria, projeto que prevê a possibilidade de redução de penas para condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.

Na Câmara dos Deputados, foram 318 votos favoráveis à derrubada do veto e 144 contrários. Já no Senado, o placar foi de 49 votos pela derrubada e 24 contra.

Confira como votaram os parlamentares de Sergipe:

A favor da derrubada do veto:

Rodrigo Valadares

Thiago de Joaldo

Fábio Reis

Ícaro de Valmir

Gustinho Ribeiro

Laércio Oliveira

Alessandro Vieira

Contra a derrubada do veto:

João Daniel

Delegada Katarina

Rogério Carvalho

Não votou:

Yandra Moura, que está de licença maternidade, segundo sua assessoria.

Com informações do G1 Sergipe.