Veja os vencedores do 1º “Concurso de Literatura de Cordel” de Lagarto

Durante o mês de abril, dentro da programação dos 142 anos, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria de Cultura, Juventude e Esporte e organização da Biblioteca Pública José Vicente de Carvalho, realizou, de forma remota, o “I Concurso de Literatura de Cordel – Prêmio Aglaé D’Ávila Fontes”.

Diversos participantes, de várias cidades e estados, enviaram seus trabalhos cujo tema foi Lagarto – Sua história sua gente!

De acordo com o júri técnico, formado por Renilson Lima (cordelista e editor), Claudefranklin Monteiro (historiador, escritor e poeta) e Patrícia Monteiro (professora e historiadora), os critérios de avaliação foram:

1.A obra é um cordel?

a) Métrica

b) Rima

c) Oração

2. Abordagem do tema:

a) Fatos históricos e cronologia narrativa

b) Personalidades conhecidas e o povo lagartense

c)Cultura e Economia do município.

Dez folhetos foram classificados. Eis os 5 vencedores:

1º – Jaci Alves Dias de Farias – (Aracaju-SE)

2º – Ana Sofia Araújo Reis Silva – (Boquim-SE)

3º – Ademarcos Dantas Santana – (Nossa Senhora Aparecida-SE)

4º – Leidson Macedo Filho- (Currais Novos-RN)

5º – Anne Karoline dos Santos Reis- (Estancia-SE)

Os cinco demais classificados foram

Ana de Araújo Reis (Boquim-SE)

Sara Stephanie de Jesus Silva- (Pov. Jenipapo) Lagarto-SE

Manoel Ribeiro Andrade-Riachão do Dantas-SE.

Andréia Reis Fontes – Lagarto-SE.

Anderson Eduardo Santos (Pov. Colônia Treze) Lagarto-SE.

Menções Honrosas

Bento Carvalho de Lima Filho – (João Pessoa-PB).

Fagner Araújo Costa – (Aracaju-SE).

Vale ressaltar aqui uma observação pontual e pertinente do cordelista Renilson Lima, diante das obras concorrentes:

“Partimos da análise do que consideramos importante na abordagem do tema – Lagarto, sua história, sua gente – história, povo, cultura, economia, personalidades, etc… Ao avaliarmos as obras utilizamos aquela com maior abordagem dos itens acima e que guardava maior primor nos quesitos técnicos do cordel, para servir de parâmetro de avaliação. Não houve obra considerada perfeita, pois a perfeição é uma busca incessante”, destacou.

“Nós, da Comissão Organizadora, agradecemos e parabenizamos a todos os inscritos, assim também a todos os classificados. Em breve entraremos em contato para tratarmos da premiação e pedimos desculpas pelo atraso nas etapas do concurso, mas no final deu tudo certo. Viva o cordel! Viva a cultura popular!”, comemorou Assuero Cardoso.

