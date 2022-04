Construtora CLM lança o condomínio Felicità Art Residence em Lagarto

Na noite da última quinta-feira, 7, a Construtora CLM entregou os documentos de posse a 70% dos seus clientes que adquiriram um imóvel no Residencial Felicità Art Residence, situado na Rodovia de acesso a Riachão do Dantas, no bairro Pratas, em Lagarto.

O Felicità Art Residence é um condomínio fechado que está localizado a cinco minutos do centro de Lagarto. Ele também conta com segurança, sala de jogos, espaço gourmet e fitness, cinema, sala kids, salão de festas, piscina com raia, piscina kids e campo de futebol.

A CLM Engenharia tem a missão de levar desenvolvimento aos municípios, com seriedade e responsabilidade. Em Lagarto, no ano de 2012, ela inaugurou o primeiro condomínio fechado do município, o Solares, e desde então se consolidou no mercado imobiliário sergipano, prezando pela qualidade, compromisso e honestidade com seus clientes e parceiros.

