Coordenador de gestão do ensino da Rede Ebserh visita o HUL

Discutir e atualizar estratégias do binômio educação e saúde envolvendo o Campus UFS e o Hospital Universitário em Lagarto. Com esse propósito a unidade hospitalar recebeu esta semana a visita do coordenador da Gestão do Ensino da Rede Ebserh, professor Hervaldo Sampaio Carvalho, que aproveitou a oportunidade para conhecer as instalações e atividades de ensino e formação desenvolvidas na unidade hospitalar.

“Percebi um ambiente extremamente favorável ao ensino na universidade, e vimos um hospital universitário gerenciado em todos os seus níveis, com os funcionários atuando e pacientes tratados com dignidade”, observou Hervaldo Sampaio. “É um hospital porta-aberta qualificado para o ensino”, destacou.

O coordenador de Ensino da Rede Ebserh se reuniu também com gestores e professores no Campus UFS Lagarto para discutir estratégias voltadas para a qualificação do ensino e formação, visitando em seguida laboratórios do Centro de Simulações e Práticas. Na oportunidade, foi recepcionado pelo retor da UFS, professor Valter Santana e pelos diretores Makson Oliveira (titular) e André Barreto (substituto).

“Contar com o professor Hervaldo e na presença dele discutirmos avanços na educação e saúde é oportunidade ímpar para nós que fazemos a UFS, especialmente o Campus Lagarto, que tem uma metodologia de ensino diferenciada, que busca aprimorar e qualificar o ensino para que possamos proporcionar uma formação melhor”, enfatizou na oportunidade o reitor Valter Santana.

“Ademais, nós temos programas de residência que são complementação do ensino realizados no Hospital Universitário de Lagarto, o que oportuniza uma discussão de toda a jornada do nosso aluno, desde a sua formação até a sua especialização na unidade hospitalar”, destacou Valter Santana.

Para o superintendente do Hospital Universitário de Lagarto, professor Manoel Cerqueira Neto, a vinda do professor Hervaldo fortalece as relações entre o HUL e Campus UFS Lagarto, propiciando o fortalecimento da união entre o ensino e a assistência.

“Com visão futurística, através da inserção da formação baseada em competências desenvolvidas ao longo da graduação e pós-graduação e das atividades de simulação realística colocadas em prática”, ressaltou. “Foram sementes jogadas em terreno fértil, que colocarão o Campus de Lagarto e seu hospital universitário na vanguarda dos modelos de formação e ensino”, finalizou o superintendente.

