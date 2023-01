Coronel Alexsandro Ribeiro assume Comando Geral da PM de Sergipe

Foi realizada na última sexta-feira, 6, a solenidade de passagem de Comando da Polícia Militar de Sergipe. O coronel Alexsandro Ribeiro assume a posição de comandante geral, que esteve sob responsabilidade do coronel Marcony Cabral nos últimos seis anos.

O governador Fábio Mitidieri desejou uma boa gestão à frente do Comando ao coronel Alexsandro Ribeiro e destacou seus méritos como militar. Fábio também destacou a necessidade de integração de forças para controle de índices de segurança.

“Quero agradecer ao coronel Marcony, que nesse momento deixa o Comando, mas também deixa um legado de trabalho e de serviços prestados à segurança pública. Nos momentos mais difíceis, o coronel Marcony foi leal à população sergipana. Deixo aqui meu registro de gratidão em nome do povo de Sergipe. Fecha-se um ciclo, inicia-se outro. Chega o coronel Ribeiro, grande parceiro, com um currículo invejável. Um homem experiente, testado e aprovado. Com certeza, tem todas as condições para fazer um grande trabalho à frente do Comando. O governo do Estado e o governador serão grandes parceiros das polícias. Devemos falar sobre a integração das forças, porque esse é o grande segredo da segurança. É isso que faz nosso estado ser uma referência em segurança pública e que faz a gente poder dizer que em Sergipe bandido não se cria”, frisou.

O novo comandante geral reafirmou seu compromisso com a Corporação e com a população sergipana. “Convoco todos os abnegados combatentes, praças, que edificam a Polícia Militar de Sergipe a juntos tomarmos esforços na construção de uma sociedade mais justa e pacífica. Sabemos que o trabalho é duro e demanda doação, mas, norteados pelos valores da hierarquia, disciplina, ética, honra, profissionalismo, respeito e compromisso, marcharemos para o progresso. Ao assumir o comando da nossa instituição, tenham certeza do meu empenho em realizar uma gestão atenta, diligente, eficiente e eficaz para honrar o nome e compromisso com a segurança da população sergipana orientado pelas diretrizes do Plano Nacional e Estadual de Segurança Pública, seu planejamento estratégico e seus respectivos planos de ação”, destacou.

O coronel Marcony Cabral salientou as diversas ações do governo de Sergipe em prol da segurança pública ao longo de seu período na chefia do Comando. “O coronel Ribeiro chegou aqui por sua história e merece os parabéns. O comando da tropa está muito bem entregue. O momento é de gratidão pela oportunidade de comandar uma Corporação que é a base da segurança pública. Neste momento, em qualquer lugar do Estado de Sergipe, terá pelo menos dois heróis da Polícia Militar fazendo seu trabalho. Por isso, junto com as demais forças de segurança, Sergipe é um lugar bom de se viver”, ressaltou.

Já o secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy, enfatizou os desafios para o próximo período. “O coronel Marcony Cabral fez um belíssimo trabalho à frente da Corporação. É preciso agora dar uma oxigenada e o desafio da segurança pública de agora em diante será a integração entre todas as forças”, pontuou.

Sobre Alexsandro Ribeiro

Natural de Aracaju, Alexsandro Ribeiro de Souza ingressou na Polícia Militar em 1994, por meio de concurso público. É bacharel em Ciências Jurídicas com especialização em Segurança Pública. Entre os anos de 2016 a 2022, atuou como comandante do 11° Batalhão, em Tobias Barreto. Em fevereiro de 2022, assumiu o Comando de Policiamento Militar do Interior (CPMI).

É formado nos cursos de Gerenciamento de Crises, de Policiamento Comunitário, de Tiro Defensivo e de Introdução à atividade de Inteligência. Já passou, ainda, pela Radiopatrulha; foi comandante da 2° Companhia do 5° Batalhão, em Nossa Senhora do Socorro; comandante da 2° Companhia do 6° Batalhão, em Boquim; coordenador de Operações do 7° Batalhão, em Lagarto; subcomandante do 3° Batalhão, em Itabaiana; e comandante da 4° Companhia do 7° Batalhão, em Simão Dias.

Fotos: Igor Matias

Fonte: SSP/SE