Corpo de Bombeiros realizou 57 atendimentos no final de semana

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) realizou 57 atendimentos durante este final de semana. Entre as ocorrências, um princípio de incêndio em um restaurante localizado num shopping no município de Nossa Senhora do Socorro, no sábado, 21, e um incêndio em veículo na ponte que liga os estados de Sergipe e Bahia no domingo, 22. Não houve nenhuma vítima nesses casos.

Na manhã de sábado, o Corpo de Bombeiros foi acionado devido a um incêndio em um shopping e a guarnição do quartel de Socorro foi encaminhada. “O fogo ficou restrito à coifa do restaurante. O primeiro combate e a evacuação foram realizados pela Brigada de Incêndio do shopping. Quando chegamos ainda havia fogo. Fizemos o combate com o equipamento preventivo do estabelecimento e o rescaldo, que é o procedimento para evitar a reignição do fogo. Os responsáveis foram orientados a solicitar a perícia e deixamos o local isolado”, afirmou o subtenente Waldson Carvalho, chefe da guarnição que atendeu a ocorrência.

Na madrugada de domingo, houve o acionamento para o incêndio de um veículo, que aconteceu entre os municípios de Simão Dias e Paripiranga, na Bahia. Criminosos teriam assaltado um banco em Paripiranga e durante a fuga atearam fogo em um veículo para obstruir a via. A guarnição do quartel de Lagarto foi encaminhada ao local. “Fizemos o combate e depois realizamos amarração para retirada do veículo, liberando a via. O veículo ficou sob responsabilidade da Polícia Militar de Sergipe”, apontou o subtenente Clebson Mota, que estava à frente da guarnição durante o atendimento.

Durante o final de semana, foram atendidas 27 ocorrências de busca e salvamento,como resgate de pessoas e animais, retirada de anel, controle de insetos, entre outros. Além de 11 orientações via Ciosp, quando são realizadas orientações pelos bombeiros via telefone, e oito prevenções a afogamento, nas quais os guarda-vidas orientam pessoas em locais de risco. Foram registrados ainda três incêndios urbanos, quatro atendimentos pré-hospitalares, três acidentes automobilísticos e um incêndio em vegetação.

Fonte: Corpo de Bombeiros