Corpo de homem é encontrado carbonizado na BR-235, em Laranjeiras

WhatsApp_Image_2026-02-26_at_17.03.2e16d0ba.fill-770x515

Um corpo do sexo masculino foi encontrado carbonizado na manhã desta quinta-feira (26), às margens da BR-235, no km 19, no povoado Boti, em Laranjeiras.

De acordo com informações confirmadas pela Polícia Militar, o corpo estava em uma estrada que dá acesso ao povoado Tábua, nas proximidades da Fazenda Paraíso, e foi encontrado por um vaqueiro que trabalha na propriedade rural.

Ainda segundo as informações, as taquaras da área teriam sido incendiadas e o corpo foi localizado dentro do trecho atingido pelas chamas.

Equipes da Criminalística e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para realizar a perícia e a remoção do corpo.

O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.

Fonte: A8SE

